Дни Республики Карелия пройдут в Москве

Республика 20 и 21 мая представит в Москве свой инвестиционный, экономический и туристический потенциал.

Результатом Дней республики станет укрепление деловых связей с московскими предприятиями, увеличение туристического потока в Карелию и активизация взаимодействия в социальной сфере, считают в правительстве региона.

Дни Республики Карелия в Москве должны были пройти еще в 2020 году – к вековому юбилею региона. Пандемия помешала осуществиться планам, однако решено было провести это мероприятие годом позже, чтобы познакомить жителей и гостей Москвы с самобытной культурой и потенциалом карельского края.

Программа Дней Карелии начнется 20 мая с церемонии возложения венков и цветов к Могиле неизвестного солдата в Александровском саду. В этот же день планируется подписание Программы сотрудничества на 2020-2025 годы по реализации Соглашения между правительством Москвы и правительством республики о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

В Торгово-промышленной палате пройдет презентация инвестиционного, экономического и туристического потенциала республики. Выставка «Северная звезда» расскажет о крупных предприятиях лесопромышленного и горнопромышленного комплексов, о судостроительных и машиностроительных предприятиях, предприятиях рыбной и пищевой промышленности, основных туристических доминантах Карелии.

Участников презентации познакомят с основными конкурентными преимуществами и факторами инвестиционной привлекательности Карелии, а также условиями, созданными в регионе для максимально эффективного ведения бизнеса.

Посетителям торгово-промышленной палаты будет представлена возможность познакомиться и приобрести товары ремесленников – изделия из дерева, камня, глины и другие. Фотовыставка «Сделано в Карелии» расскажет о товарах, удостоенных этого знака. Это икра и рыба, ягоды и мед, дикоросы и мясные деликатесы. Фотовыставка «Туристический потенциал» представит разные варианты отдыха в Карелии.

О новых и широко известных туристических направлениях пойдет разговор и в ходе круглого стола «Карелия. Москва. Новое столетие, новый вектор развития туризма». Свои туристические продукты представят компании, зарекомендовавшие себя на туристическом рынке, компании, которые создают новые качественные и безопасные маршруты и создают туристский бренд региона.

О достопримечательностях Карелии расскажет фотовыставка, которая откроется 20 мая и будет проходить по 19 июня на Старом Арбате. Авторы фотографий - известные карельские фотографы. Каждый снимок снабжен QR-кодом, сканировав который можно получить подробную информацию об объекте и возможностях путешествия в Карелию. Красоту северного края москвичи увидят и с городских лэд экранов.

Главным культурным мероприятием станет гала-концерт мастеров искусств «От традиции до современности», который пройдет в Московском международном Доме музыки. Выступят коллективы, «визитные карточки» культуры Карелии, - Хор Валаамского монастыря и Национальный ансамбль песни и танца Карелии «Кантеле». Также зрители услышат совместное звучание инструментов, принадлежащих к разным музыкальным направлениям, – органа и традиционных карельских инструментов – кантеле и йоухикко.

Как отметили в правительстве региона, Дни Карелии в Москве – это и получение нового опыта. О современных инновационных технологиях в первичной медицине нашим медикам расскажут врачи московских поликлиник. Московские педагоги поделятся новыми методами обучения и воспитания молодежи. На одном из круглых столов будет обсуждаться сохранение культурного наследия Карелии и Москвы, в частности вопросы сохранения исторической среды при решении задач комплексного развития городов.