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Новости. Погода
17:02, 22 Апреля 2018

До +10 градусов ожидается в понедельник в Карелии

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В Карелии в понедельник, 23 апреля ожидается небольшое потепление.

По информации регионального управления МЧС, 23 апреля на территории республики ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ночью и утром на дорогах гололедица.

Ветер северо-западный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью -3…-8, днём +5…+10 градусов.

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