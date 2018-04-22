До +10 градусов ожидается в понедельник в Карелии

По теме
Загрузка...
В Карелии в понедельник, 23 апреля ожидается небольшое потепление.
По информации регионального управления МЧС, 23 апреля на территории республики ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ночью и утром на дорогах гололедица.
Ветер северо-западный 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью -3…-8, днём +5…+10 градусов.
По теме
Выбор читателей
17.04.2018, 15:13
18.04.2018, 12:25
18.04.2018, 15:16
15.04.2018, 13:13
Аналитика
19.04.2018 13:51
Расследование
В суде обнародованы документы АО "Пряжинское" и партнеров, раскрывающие "серые" схемы работы предприятия при различных директорах.
18.04.2018 15:16
17.04.2018 12:23
17.04.2018 10:58
16.04.2018 10:45
Чтиво
19.04.2018 10:29
Без политики
В Петрозаводске с 21 по 29 апреля пройдёт мультикультурная выставка современного независимого искусства – "Первая ЛАСТОЧКА".
18.04.2018 12:48
17.04.2018 10:04
17.04.2018 08:52
Медиа
17.04.2018 16:51
Опрос
Нужно ли переименовать улицу Халтурина в Петрозаводске?
Комментарии