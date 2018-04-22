До +10 градусов ожидается в понедельник в Карелии

В Карелии в понедельник, 23 апреля ожидается небольшое потепление.

По информации регионального управления МЧС, 23 апреля на территории республики ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ночью и утром на дорогах гололедица.

Ветер северо-западный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью -3…-8, днём +5…+10 градусов.