До +14 градусов ожидается в первый день мая в Карелии

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В Карелии 1 мая синоптики обещают довольно теплую погоду.
Как сообщили в региональном Управлении МЧС, во вторник, 1 мая на территории Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди.
Ветер восточный, юго-восточный 6-11 м/с.
Температура воздуха ночью +3…-2, по северным районам до -8 градусов.
Днем +9…+14, местами +3…+8 градусов.
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