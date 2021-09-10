До +17 градусов ожидается в Карелии в воскресенье

Синоптики обещают в Карелии в воскресенье, 12 сентября до 17 градусов тепла в дневные часы и заморозки ночью и утром.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС со ссылкой на карельский Гидрометцентр, в воскресенье, 12 сентября на территории Карелии ожидается облачная с прояснениями погода.

Местами небольшой дождь. Ветер ночью восточный, юго-восточный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью +4…+9ºС, днем +12 …+17ºС.

Ночью и утром по северным районам местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -1ºС.