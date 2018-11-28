Для открытия Перинатального центра Карелии осталось получить один документ

Минздравом Карелии проводится процедура лицензирования нового перинатального центра в Петрозаводске.

Получено положительное санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии зданий и помещений нового перинатального центра в Петрозаводске установленным требованиям при осуществлении медицинской деятельности, сообщили в пресс-службе Минздрава Карелии.

Министерством здравоохранения Республики Карелия проводится процедура лицензирования. В настоящее время специалисты министерства работают на объекте.

Право на осуществление медицинской деятельности в новом здании Республиканским перинатальным центром должно быть получено до 30 ноября.

До конца недели станет известно, когда в новом перинатальном центре появятся первые пациенты.

Смотрите большой фоторепортаж: как выглядит Перинатальный центр изнутри.