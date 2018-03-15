Добросовестные заемщики предпочитают комедии, а злостные должники – ужасы

Сервис онлайн-займов "Робот Займер" изучил кинематографические пристрастия заемщиков микрофинансовых организаций.

В опросе компании приняли участие около 7 тысяч человек, проживающих в России, сообщают "Вести Карелии".

Как выяснилось, добросовестные заемщики в 31,2% случаев предпочитают смотреть комедии. Фильмы ужасов – в 17,8% случаев.

Подробнее читайте в материале издания.