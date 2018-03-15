Добросовестные заемщики предпочитают комедии, а злостные должники – ужасы

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Сервис онлайн-займов "Робот Займер" изучил кинематографические пристрастия заемщиков микрофинансовых организаций.
В опросе компании приняли участие около 7 тысяч человек, проживающих в России, сообщают "Вести Карелии".
Как выяснилось, добросовестные заемщики в 31,2% случаев предпочитают смотреть комедии. Фильмы ужасов – в 17,8% случаев.
Подробнее читайте в материале издания.
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