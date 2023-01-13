Доброволец из Карелии погиб на Донбассе

Доброволец из Олонецкого района Алексей Игумнов погиб в ходе спецоперации на Украине.
Как сообщается в паблике администрации Олонецкого района, Алексей Игумнов, наш земляк, старший водитель войсковой части, погиб в ходе СВО.
Совет и администрация Олонецкого района приносят искренние соболезнования родным и близким Алексея: его супруге – Эльвире Юрьевне, отцу - Николаю Васильевичу.
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