Доброволец из Карелии погиб на Донбассе

Доброволец из Олонецкого района Алексей Игумнов погиб в ходе спецоперации на Украине.

Как сообщается в паблике администрации Олонецкого района, Алексей Игумнов, наш земляк, старший водитель войсковой части, погиб в ходе СВО.

Совет и администрация Олонецкого района приносят искренние соболезнования родным и близким Алексея: его супруге – Эльвире Юрьевне, отцу - Николаю Васильевичу.