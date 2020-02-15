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Добровольные пожарные "Карельского окатыша" помогли справиться с огнем спасателям в Карелии

Новости. Происшествия
10:18, 16 Февраля 2020
фото: © МЧС Карелии
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В Костомукше пожарные ликвидировали возгорание в частной бане.

Как сообщают в МЧС, 15 февраля в 17:22 пожарно-спасательные подразделения Костомукши в составе 7 человек и 2 единиц техники, а также представители ведомственной добровольной пожарной охраны АО "Карельский окатыш" (3 чел., 1 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в частной бане.

Расположенный в Костомукше объект был потушен в 17:40. В МЧС по Карелии рассказали, что пострадавших и погибших нет.

В начале февраля две частных бани сгорели в Карелии за сутки

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