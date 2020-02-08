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Две частных бани сгорели в Карелии за сутки

Новости. Происшествия
12:33, 09 Февраля 2020
фото: © Станислав Красильников/ТАСС
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Пожары произошли 8 февраля в Кондопожском и Суоярвском районах, сообщили в МЧС Карелии.

В 12.12 пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации пожара в частной бане в Кондопоге на Онежской набережной у д. 2. В 12.38 пожар ликвидирован. Причина – неправильная эксплуатация печи.

А в 17.24 сгорела баня в п. Поросозеро на ул. Набережной у д. 5. В 17.41 пожар ликвидирован. Причина устанавливается.

Погибших и пострадавших нет.

Виновные, ущерб устанавливаются.

Ранее частная баня сгорела в Пряжинском районе. 

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