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Добровольные пожарные потушили загоревшуюся в районе Карелии баню

Новости. Происшествия
10:47, 23 Мая 2021
фото: © pixabay.com

Пожар в частной бане произошел накануне в деревне Иванисто Пряжинского района, сообщили в МЧС Карелии.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС, 22 мая в 15:06 пожарно-спасательные подразделения Пряжинского района и добровольная пожарная команда поселка Соддер (5 человек, 3 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в частной бане по адресу: Пряжинский район, деревня Иванисто.

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Более часа понадобилось, чтобы победить огонь. В 16:25 пожар был ликвидирован.

Напомним, днем ранее в поселке Карелии огнем был уничтожен частный жилой дом.

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