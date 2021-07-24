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Добровольцев, защищающих Карелию от лесных пожаров, просят продержаться до понедельника

Новости. Общество
09:38, 25 Июля 2021
фото: Карелия туристическая/vk.com/kareliaturist

Помощь добровольцев, участвующих в борьбе с лесными пожарами в Карелии, по-прежнему нужна в нескольких районах республики.

«Друзья, я очень прошу вас собраться с силами- хотя и понимаю, что вы очень устали. Но эти дни являются решающими. Если сейчас не уследить и не продолжить окарауливание, то пожары могут легко разгореться вновь, а учитывая прогноз погоды, потушить его будет очень нелегко. Прошу вас продержаться до понедельника!» - пишет организатор волонтеров в паблике «Карелия туристическая».

По информации добровольцев, сложность сейчас состоит в том, что не только Кондопожский, но и Пряжинский район запросил людей на ночное окарауливание.

«Наша с вами задача сейчас - не только сохранить те точки, которые мы держим уже неделю, но и помочь Пряжинскому району - там границы кромки существенны и для окарауливания требуются не только люди, но и высокопроходимые машины с экипажами», - пишут волонтеры.

В Пряжинском районе продолжают работу волонтеры, ночью будет дежурить один укомплектованный УАЗик. Добровольцы ищут вторую машину.

«В Кондопожский район на ночь люди есть, на воскресное дежурство требуются не менее 35 человек! Ребята, пожалуйста, помогите продержаться эти выходные - чтобы уже точно знать, что мы с вами удержали те локации, над которыми трудились столько дней!» - обращаются волонтеры к жителям республики.

Ранее сообщалось, за сутки количество пожаров увеличилось до 21.

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Комментарии

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Иван
2021-07-25 09:58:51
Волонтёры достойны уважения , без них никуда .
наташка
2021-07-25 09:55:01
За свои турбазы трясутся, караульщики блин.
Гость
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