Добровольцы в Карелии дарят горячий хлеб малообеспеченным людям во время самоизоляции

В Карелии добровольцы испекли хлеб и подарили его людям, которые особенно нуждаются в поддержке.
Паблик "Добрые руки г. Кемь" рассказал историю о жительнице Карелии, которая печет хлеб и дарит его нуждающимся.
"Сегодня наша добродетельница вновь испекла хлеб! Ещё горячий его мы доставили в многодетную семью с пятью детишками, а также пенсионерам. Запах хлебушка до сих пор витает вокруг нас. Как приятно вручать людям горячий хлеб и видеть улыбку, когда они прикасаются и чувствуют его тепло.
Из таких вот небольших радостей и состоит счастье!", - сообщают авторы поста.
"Добрые руки г. Кемь" - общественное добровольческое движение.
Ранее сообщалось,что волонтеры в Карелии накормили семью с детьми, голодающую на самоизоляции.
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