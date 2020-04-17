Добровольцы в Карелии дарят горячий хлеб малообеспеченным людям во время самоизоляции

В Карелии добровольцы испекли хлеб и подарили его людям, которые особенно нуждаются в поддержке.

Паблик "Добрые руки г. Кемь" рассказал историю о жительнице Карелии, которая печет хлеб и дарит его нуждающимся.

"Сегодня наша добродетельница вновь испекла хлеб! Ещё горячий его мы доставили в многодетную семью с пятью детишками, а также пенсионерам. Запах хлебушка до сих пор витает вокруг нас. Как приятно вручать людям горячий хлеб и видеть улыбку, когда они прикасаются и чувствуют его тепло.

Из таких вот небольших радостей и состоит счастье!", - сообщают авторы поста.

"Добрые руки г. Кемь" - общественное добровольческое движение.

Ранее сообщалось,что волонтеры в Карелии накормили семью с детьми, голодающую на самоизоляции.