890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Власти Карелии не предоставляют в суд оригинал распоряжения о введении в республике режима "всеобщей самоизоляции" 9
12.07.2020 16:08
Расслабляться рано, но и напрягаться не стоит
Сегодня 09:20
Комфортная летняя погода ожидается в Карелии в понедельник
12.07.2020 17:00
Пьяных водителей ловят по всей Карелии (ФОТО) 1
12.07.2020 15:06
В Минздраве рассказали о второй волне коронавируса
12.07.2020 21:40
"Камнеобработка в гараже и без уплаты налогов должна навсегда уйти в прошлое" 8
12.07.2020 15:31

Добровольцы в Карелии реконструируют тропу в сторону финской границы

Новости. Общество
09:51, 13 Июля 2020
фото: © Общество карельской культуры "VIENA"
Загрузка...

В Костомукше началась реконструкция тропы до порога Кёуняс, расположенного в шести километрах от деревни Вокнаволок в сторону финской границы.

По информации газеты "Новости Костомукши", в минувшие выходные дни началась реконструкция тропы до порога Кёуняс, расположенного в шести километрах от деревни Вокнаволок в сторону финской границы. Работы ведутся силами добровольцев из Вокнаволока и Костомукши.

Пеший путь от проезжей части до порога Кëуняс составляет около 500 м, лесная часть которого лежит через болото. Реставрация старой тропы протяжённостью около 200 м проходила 20 лет назад.

Инициативу проявили участники Общества карельской культуры "VIENA" в честь 100-летия Карелии и 400-летия старинной рунопевческой деревни Вокнаволок. Помощь материалами оказали местные предприниматели.

Напомним, Кëуняс порог является не только привлекательным природным объектом, но и хранит в себе историю рунопевцев Карелии. Кроме того, Вокнаволок - Кёуняс - Финляндия – это древний маршрут коробейников по воде. Порог находится в 6 км от деревни Вокнаволок в сторону финской границы. Пеший путь от проезжей части до самого порога составляет около 500 м. Трудность заключается в том, что лесной путь до природного объекта лежит через болото.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2020-07-13 11:07:34
Диванный наполеон со палатники снова в истерике. Значит добровольцы всё правильно делают!
кир
2020-07-13 10:26:33
Готовят пути отхода в недружественную страну, которая военные учения с америкосами проводит у наших границ. Нам это надо?
новый
2020-07-13 10:12:24
Фигней занимаются за деньги добросовестных налогоплательщиков.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.07.2020, 10:01
Финляндия снимает ограничения для поездок в страны с благополучной эпидемиологической обстановкой
11.07.2020, 09:21
Следователи Карелии возбудили дело по факту исчезновения девушки: она может быть убита
07.07.2020, 18:07
Прокуратура запросила для обвиняемого в педофилии Юрия Дмитриева 15 лет строгого режима (СРОЧНО)
08.07.2020, 19:08
Пропавший в Петрозаводске мужчина найден мертвым
06.07.2020, 14:38
Голый мужчина ворвался в бар Петрозаводска (ВИДЕО 18+)
06.07.2020, 07:15
Волонтеры рассказали о дорогих и страшных находках при уборке реки Неглинка в Петрозаводске (ФОТО)

Аналитика

10.07.2020 16:44
Капитал
"Отрасль камнеобработки быстро растет и развивается" 1
В Карелии компании, работающие в сфере добычи и обработки камня, объединились в Ассоциацию.
Родные люди 2
10.07.2020 13:57
Документ без подписи 9
09.07.2020 11:56
Алексей Щепин: "Мусорная" реформа нашла своего инвестора 7
07.07.2020 12:36
Угодья "открепились" 3
06.07.2020 17:26
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:20
Без политики
Расслабляться рано, но и напрягаться не стоит
Онлайн-сервисы становятся удобнее и все прочнее входят в нашу жизнь.
Экопродукция карельских фермеров порадует гостей клиники "Кивач"
09.07.2020 11:59
У энергетиков – "Энергия красок"!
07.07.2020 11:57
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»