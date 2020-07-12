Добровольцы в Карелии реконструируют тропу в сторону финской границы

В Костомукше началась реконструкция тропы до порога Кёуняс, расположенного в шести километрах от деревни Вокнаволок в сторону финской границы.

По информации газеты "Новости Костомукши", в минувшие выходные дни началась реконструкция тропы до порога Кёуняс, расположенного в шести километрах от деревни Вокнаволок в сторону финской границы. Работы ведутся силами добровольцев из Вокнаволока и Костомукши.

Пеший путь от проезжей части до порога Кëуняс составляет около 500 м, лесная часть которого лежит через болото. Реставрация старой тропы протяжённостью около 200 м проходила 20 лет назад.

Инициативу проявили участники Общества карельской культуры "VIENA" в честь 100-летия Карелии и 400-летия старинной рунопевческой деревни Вокнаволок. Помощь материалами оказали местные предприниматели.

Напомним, Кëуняс порог является не только привлекательным природным объектом, но и хранит в себе историю рунопевцев Карелии. Кроме того, Вокнаволок - Кёуняс - Финляндия – это древний маршрут коробейников по воде. Порог находится в 6 км от деревни Вокнаволок в сторону финской границы. Пеший путь от проезжей части до самого порога составляет около 500 м. Трудность заключается в том, что лесной путь до природного объекта лежит через болото.