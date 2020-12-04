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Добычу и поставку воды населению райцентра в Карелии посчитали уголовным преступлением

Новости. Криминал
15:20, 05 Декабря 2020
фото: pixabay
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Следственные органы возбудили уголовное дело против бывшего директора компании, которая занималась добычей и поставкой жителям Олонца пресной воды из артезианских скважин.

Речь идет об экс-руководителе "Строительно-ремонтной компании" Игоре Брайловском, который работал в Олонце с января 2018 года по 21 февраля 2019 года.

По версии следствия, компания работала без соответствующей лицензии, что противоречит закону "О недрах" и получила в течение года и одного месяца более 16 миллионов рублей.

Муниципальные власти Олонца передали ООО "СРК" более десятка артезианских скважин, некоторые из которых были пробурены еще на рубеже 70-х-80-х годов прошлого столетия, т.е. задолго до принятия федерального закона "О недрах".

Что об этом говорит сам предприниматель, читайте здесь.

 

 

 

 

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Комментарии

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наташка
2020-12-05 15:24:28
Где посадки ? Хватит уже уголовников отмазывать.
Гость
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