Добычу и поставку воды населению райцентра в Карелии посчитали уголовным преступлением

Следственные органы возбудили уголовное дело против бывшего директора компании, которая занималась добычей и поставкой жителям Олонца пресной воды из артезианских скважин.

Речь идет об экс-руководителе "Строительно-ремонтной компании" Игоре Брайловском, который работал в Олонце с января 2018 года по 21 февраля 2019 года.

По версии следствия, компания работала без соответствующей лицензии, что противоречит закону "О недрах" и получила в течение года и одного месяца более 16 миллионов рублей.

Муниципальные власти Олонца передали ООО "СРК" более десятка артезианских скважин, некоторые из которых были пробурены еще на рубеже 70-х-80-х годов прошлого столетия, т.е. задолго до принятия федерального закона "О недрах".

Что об этом говорит сам предприниматель, читайте здесь.