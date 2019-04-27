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Новости. Общество
19:40, 27 Апреля 2019
фото: voice1tv/ instagram.com

Дочь Алсу победила в шестом сезоне проекта "Голос. Дети" и получила миллион рублей

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Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова победила в телевизионном конкурсе-шоу "Голос. Дети" по итогам зрительского sms-голосования.

За 10-летнюю Микеллу Абрамову, наставником которой была Светлана Лобода, проголосовали 56,5% телезрителей, передает ТАСС.

За титул победителя сезона боролись еще двое участников: подопечный Валерия Меладзе Ержан Максим и Валерий Кузаков, которого обучала Пелагея.

Певица получила в качестве награды статуэтку, сертификат на запись первого сингла и карту с суммой 1 млн рублей на счету. Для награждения на сцену вышел главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта.

"Для меня наступил, наверное, самый печальный момент в проекте "Голос" - это когда мы выявляем победителя и проект заканчивается. Это очевидно, наверное, потому что вся команда, которая делает этот конкурс, живет этим проектом, мы его любим", - сказал он.

Аксюта поздравил Микеллу Абрамову и объявил о начале кастинга на проекты "Голос" и "Голос. 60+".

Доход, собранный в ходе голосования, прошедшего в пятницу, будет направлен на благотворительность. Средства будут направлены в помощь подопечным Благотворительного фонда "Жизнь в Движении" и его программы "Хочу Ходить".

Музыкальное шоу "Голос. Дети" на Первом канале - российская версия международного детского проекта "The Voice. Kids", который пользуется успехом во многих странах. В России первый сезон проекта прошел в 2014 году. Победителями прошлых сезонов стали Алиса Кожикина, Сабина Мустаева, Данил Плужников, Елизавета Качурак и Рутгер Гарехт.

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