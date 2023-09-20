Договор аренды помещения в Кеми расторгали в судебном порядке

Арендатор не внес оплату, не вышел на связь и освободил помещение от личного имущества.

Истец обратился в Кемский городской суд с требованиями о расторжении договора аренды части нежилого помещения, поскольку является его собственником и арендодателем, рассказали в пресс-службе инстанции 21 сентября.

Как сообщили в источнике, арендатор свои обязанности по оплате не исполнил, на связь не вышел, при этом освободил помещение от личного имущества.

В ходе рассмотрения дела суд обнаружил, что ответчиком более года не производилась оплата аренды. Истец обращался к директору Общества с претензией по поводу невнесения платежей по договору и с предложением его расторжения.

Суд пришел к выводу, что допущенное ответчиком нарушение является существенным и достаточным основанием для расторжения договора аренды, в связи с чем удовлетворил иск полном объеме.