Доходы богатых будут расти быстрее, чем бедных: рейтинг Карелии

Доля высокооплачиваемых жителей Карелии превышает процент работников с низкой зарплатой более чем в 2 раза.

Это следует из исследования уровня зарплат в регионах России, проведенного агентством РИА Новости.

В качестве основного показателя ранжирования учитывалась доля работников, получающих на руки 100 тысяч рублей и более в месяц. В Карелии их число составляет 4,6% от общего количества работающего населения.

Кроме того, в рейтинге указана доля низкооплачиваемых работников, зарабатывающих менее 15 тысяч рублей в месяц. В Карелии этот показатель составляет 1,9%.

В результате Карелии заняла 23 место среди регионов России.

По мнению авторов исследования, в ближайший год не стоит ожидать радикального увеличения низких зарплат, но зато будут расти доходы богатых.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".