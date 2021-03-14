Доходы населения Карелии стали больше зависеть от социальных выплат

В доходах населения Карелии выросла доля социальных выплат и сократились другие источники денежных поступлений помимо зарплаты.
Это следует из данных Карелиястата о структуре денежных доходов жителей республики за 2019 и 2020 годы.
Судя по официальной статистике, увеличилось значение социальных выплат. В 2019 году такие выплаты составляли 30,1% доходов населения Карелии, а в 2020 году эта доля выросла до 31,1%.
Вместе с тем сократились прочие денежные поступления. Если в 2019 году они составляли 2,3% в общей структуре доходов, то в 2020 году – лишь 1,6%.
О роли зарплаты в доходах населения читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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