Доходы от вложений в покупку квартир в Карелии оказались выше, чем в большинстве регионов России

Карелия вошла в топ-20 регионов России по доходности инвестиций в покупку квартир — их владельцы получают средний доход около 13% в год.

Такие результаты были получены агентством РИА Новости при составлении рейтинга регионов по доходности инвестиций в недвижимость.

Для исследования доходность считалась в среднем за три года (2019-2021) от момента прироста стоимости квартиры и сдачи ее в аренду. В расчетах учитывались выплаты НДФЛ, ЖКУ, за капитальный ремонт и налогов на имущество физических лиц. Среднегодовая доходность рассчитывалась за вычетом потребительской инфляции. Для расчетов использовалась стоимость типовой однокомнатной квартиры площадью 35 кв. метров.

Исследование показало, что жители Карелии, которые приобрели квартиру три года назад, в случае ее продажи могли бы выручить сумму на 8,1% больше, чем при покупке. А если они еще и сдавали ее в аренду, то их доход составил бы 13,4% ежегодно.

По этим показателям Карелия заняла 19 место среди всех регионов России и 3 место — в Северо-Западном федеральном округе. На Северо-Западе показатели доходности оказались выше только в Санкт-Петербурге (16,4%) и Мурманской области (14,4%).

«Резкий рост процентных ставок в 2022 году и общая неопределенность в экономике ставят под сомнение дальнейший рост цен на недвижимость. Кроме того, прогнозируется очень существенный рост инфляции, поэтому чистая доходность недвижимости в ближайшие несколько лет может оказаться отрицательной», — говорится в комментарии к рейтингу.