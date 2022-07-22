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Доктор дала советы по выживанию в жару

Новости. Общество
00:10, 24 Июля 2022
фото: © «Столица на Онего»

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Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что нужно делать для хорошего самочувствия в жару.

Зухра Павлова порекомендовала «совам» стать «жаворонками». «Удивительно, как хорошо раннее утро жаркого дня. Можно заниматься спортом, можно гулять, можно просто сидеть на лавочке в парке. Совсем не обязательно сразу начинать работать. Можно хоть сериалы смотреть в телефоне на открытом воздухе», — объяснила она в своем Telegram-канале, информирует «Мослента».

По словам специалиста, любителям кофе и противникам чая стоит пересмотреть свое отношение к этим напиткам. «С большой степенью вероятности на жаре вам будет легче без „допинга“. Попробуйте хотя бы ради нового опыта пить целый день чай из трав и лимона. А то и вовсе из одного лимона», — написала эндокринолог. Она также напомнила про важность употребления простой воды и посоветовала всюду носить с собой емкость с ней.

Важно отказаться от тяжелой пищи и беречь себя от солнца, продолжила Павлова. «На лице обязательно должен быть солнцезащитный крем, а на глазах солнечные очки. Причем нельзя ходить в дешевых очках без защиты от ультрафиолета. Офтальмологи объясняют, что можно даже ослепнуть: зрачки будут распахнуты, так как глазу будет казаться, что на улице темно. А тем временем солнечные лучи будут травмировать сетчатку», — рассказала специалист, напомнив следом и про необходимость наличия головного убора.

Павлова посоветовала носить свободную одежду светлых тонов и удобную обувь на размер больше. «Надевайте то, что не передавливает тело», — подчеркнула она.

По ее словам, не стоит каждый день мыться горячей водой с мылом и шампунем. «Таким образом мы слишком много полезного смываем — например, основу для синтеза витамина D3. Ополоснуться теплой водой будет достаточно», — заявила врач.

Чтобы защитить квартиру от зноя, нужно повесить на окна плотные шторы или оклеить их солнцезащитной пленкой, а также заменить лампочки накаливания на светодиодные. «Избегайте глажки белья, слишком интенсивной готовки, чтобы дополнительно не нагревать воздух. Отключите электроприборы, которые вам не нужны: даже телевизор излучает тепло!» — рассказала Павлова.

В конце поста эндокринолог призвала радоваться «свалившейся на нас настоящей летней погоде».

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