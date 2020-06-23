Доктор из Карелии, находящийся на передовой борьбы с COVID-19, выступил на Первом канале (ВИДЕО)

Во вторник, 23 июня, на Первом канале вышла программа "Право на справедливость" с участием карельского врача.

Вчера программа "Право на справедливость" с ведущим Андреем Макаровым была посвящена голосованию по поправкам в Конституцию, которое пройдет 1 июля.

Гостем студии стал председатель комитета Государственной думы РФ по государственному строительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ Павел Крашенинников.

В рамках программы в формате видеообращения выступил и заведующий реанимацией монопрофильного центра по лечению коронавирусной инфекции в Карелии Алексей Жидков.





Доктор рассказал о работе в центре лечения больных с COVID-19, который был развернут на базе Госпиталя для ветеранов.

"Работаем с больными в критическом состоянии... Занимаемся интенсивной терапией тяжелых больных... С рацией сплю уже долгое время... Когда давали согласие на работу здесь в конце марта, те ребята, которые со мной пошли сюда, честно скажу –шли не за "длинным" рублем, потому что в то время разговоров даже не было о выплатах... Мне было приятно видеть молодых врачей, которые радовались не своим кошелькам, а тому, что государство вдруг обратилось к ним, достойно оценив работу", – сказал Алексей Жидков.

Видео было записано в конце мая. Сейчас Алексей Борисович, отработав смену, находится дома.



В начале мая Алексей Жидков в интервью "Столице на Онего" говорил: "Красную Шапочку нужно спрашивать про Волка, когда она уже вышла из леса. Стоя у входа в лес, она же не расскажет, насколько он страшный… Пусть сначала сказка закончится, а потом поговорим! Пока же Красная Шапочка только вышла на тропинку, и что будет дальше – никто не знает. Ну, разве что Шарль Перро..."



На днях Владимир Путин наградил Алексея Борисовича орденом Пирогова за самоотверженный труд, вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и высокий профессионализм. В числе награжденных оказалисть еще 9 врачей.