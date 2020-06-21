Путин наградил 10 врачей Карелии орденом Пирогова

За самоотверженный труд, вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и высокий профессионализм сразу 10 карельских врачей награждены орденом Пирогова.
Указ о награждении сегодня подписал президент России Владимир Путин, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте".
Высокой награды удостоены:
- Жидков Алексей Борисович – врач Республиканской больницы им. В.А. Баранова;
- Зборовская Наталья Маратовна – заместитель главного врача Республиканской инфекционной больницы;
- Корнилова Валентина Владимировна – заведующая отделением Сегежской ЦРБ;
- Кучин Антон Александрович – врач Республиканской больницы им. В.А. Баранова;
- Максимов Владислав Игоревич – врач Республиканской больницы им. В.А. Баранова;
- Михайлов Александр Сергеевич – заведующий отделением Республиканского онкологического диспансера;
- Павлов Артур Викторович – заведующий отделением Республиканского противотуберкулезного диспансера;
- Соколов Дмитрий Олегович – врач Петрозаводской Больницы скорой медицинской помощи;
- Таракамаев Рамин Вели оглы – врач Республиканской больницы им. В.А. Баранова;
- Шеверталова Маргарита Александровна – врач Республиканского госпиталя для ветеранов войн.
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