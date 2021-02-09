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Доктор Комаровский оценил шанс повторно заболеть COVID-19

Новости. Общество
21:30, 09 Февраля 2021
фото: © Sputnik / Batyrshin Timur
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Врач и телеведущий Евгений Комаровский в своем инстаграме оценил вероятность повторного заболевания COVID-19.

Медик напомнил, что доказанных случаев немного — несколько десятков на весь мир, передает РИА Новости.

Однако, как отметил врач, большое количество людей жалуется на то, что после перенесенного COVID-19 испытывают его симптомы.

При этом медицинская наука не подтверждает факт повторного массового заражения коронавирусом.

"Скорее всего, если вы переболели, то ближайшие год-полтора шансов повторно заболеть у вас мало", — написал Комаровский.

По словам врача-инфекциониста Евгения Тимакова, повторно заразиться коронавирусом можно после того, как иммунитет "закончится". Также высока вероятность этого при частных контактах с больными и слабом иммунитете. Повторное заражение при проблемах с иммунитетом допустил и академик РАН Арег Тотолян. Как считает врач и телеведущий Александр Мясников, вероятность повторного заражения мала.

 
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