Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Легковушка "влетела" под фуру на трассе в Карелии (ФОТО)
Сегодня 06:40
Врач развеял популярный миф о кофе
19.02.2021 21:30
Страшное ДТП произошло на трассе в Карелии – один человек погиб, двое госпитализированы (ФОТО) 2
Сегодня 17:03
Трасса в формате "жесть": водитель "паркетника" вылетел в кювет на дороге в Карелии (ФОТО) 5
Сегодня 15:19
Отдыхающий на нудистском пляже случайно нашел человеческую кость 2
19.02.2021 23:30
"Не вижу проблемы": власти Карелии просят не волноваться родителей, чьи дети в детсадах остались без ужина 8
Сегодня 12:08

Доктор Мясников назвал самый полезный продукт

Новости. Общество
19:10, 20 Февраля 2021
фото: © РИА Новости / Владимир Песня
Загрузка...

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об уникальной пользе орехов.

По его словам, этот продукт содержит множество полезных микроэлементов, но добавлять в ежедневный рацион его следует небольшими порциями.

"В орехах есть все. <…> самый полезный продукт — во всех отношениях", — заявил Мясников в эфире телеканала "Россия 1", передает РИА Новости.

Специалист отметил, что орехи, особенно кедровые, выступают источником цинка — одного из наиболее важных и дефицитных микроэлементов у многих людей. Также их употребление восполняет потребность в селене и хроме.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.02.2021, 21:30
Матвиенко честно назвала размер своей пенсии
17.02.2021, 10:35
Миллиардер Абрамович открыл фирму в поселке Карелии
16.02.2021, 10:33
Спасатели показали страшные кадры с места смертельного ДТП в Карелии (ФОТО)
16.02.2021, 11:27
В ГИБДД Карелии рассказали, кто погиб при столкновении с лесовозом в Медвежьегорском районе
16.02.2021, 13:48
Погибшая в ДТП в Карелии семья ехала с детьми на горнолыжную базу
13.02.2021, 15:52
Пожар уничтожил туристическую базу отдыха в Карелии

Аналитика

18.02.2021 15:25
Политкухня
Как изменить Конституцию за полчаса 10
Под прикрытием упразднения Конституционного суда Карелии республиканский парламент одобрил пакет поправок в Основной закон, касающихся государственного устройства и местного самоуправления региона.
Развод по правилам 6
18.02.2021 11:56
Ирина Мирошник: "В 2020 году мы выполнили все планы по ремонту дорог" 16
18.02.2021 10:40
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
16.02.2021 15:30
Прибывшие из Петербурга троллейбусы вышли на улицы Петрозаводска 5
16.02.2021 15:00
Вся аналитика

Чтиво

16.02.2021 14:35
Без политики
"Фрау клиник": защити себя от рака шейки матки!
Рак шейки матки занимает одно из лидирующих мест среди онкозаболеваний, возникающих у представительниц прекрасного пола.
Кому в Карелии захотелось погреться на угле? 8
16.02.2021 14:30
"Во поле березка стояла" 1
12.02.2021 11:08
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»