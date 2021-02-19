Доктор Мясников назвал самый полезный продукт

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об уникальной пользе орехов.
По его словам, этот продукт содержит множество полезных микроэлементов, но добавлять в ежедневный рацион его следует небольшими порциями.
"В орехах есть все. <…> самый полезный продукт — во всех отношениях", — заявил Мясников в эфире телеканала "Россия 1", передает РИА Новости.
Специалист отметил, что орехи, особенно кедровые, выступают источником цинка — одного из наиболее важных и дефицитных микроэлементов у многих людей. Также их употребление восполняет потребность в селене и хроме.
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