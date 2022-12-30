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Доктор объяснил, почему нельзя спать при включенном обогревателе

Новости. Общество
20:30, 08 Января 2023
фото: unsplash

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«Искусственное тепло» может существенно сказаться на вашем здоровье.

Некоторые предпочитают оставлять обогреватель и на ночь — ведь так точно можно не беспокоиться, что проснешься от холода. Однако этого категорически нельзя делать, пишет «Доктор Питер» со ссылкой на британское издание Еxpress. Дело в том, что включенный обогреватель может влиять на наш метаболизм, уровень холестерина в крови, а также провоцировать выброс определенных гормонов.

Обогреватель и кортизол
Когда мы спим, в кровь выбрасывается мелатонин (гормон «ночи»). В темноте его секреция ускоряется, он «контролирует», чтобы наш организм спал. Чтобы сон был спокойным и глубоким, необходимо соблюдать режим и спать в прохладной комнате.

Когда мы оставляем обогреватель на ночь, то температура в комнате сильно повышается, создается безвоздушное пространство, в котором «сухо и некомфортно». Такие условия провоцируют организм на выброс гормона стресса — кортизола. Из-за этого вы можете плохо спать, видеть кошмары, вскакивать до будильника, а утром чувствовать себя так, словно сомкнули глаза всего на пару минут.

Про метаболизм
Температура в комнате может сказываться и на метаболизме. Еще в 2014 году ученые из разных стран проводили необычное исследование: все участники эксперимента в течение месяца спали в прохладной комнате (все были одеты в легкую пижаму и укрывались обычной хлопковой простыней).
После этого ученые обследовали испытуемых и выяснили: их метаболизм ускорился на 10%, а количество полезного «бурого» жира увеличилось на 2 процента.

Если человек спит в слишком теплом и душном помещении, то его метаболизм замедляется, говорят исследователи. В результате вместо того, чтоб худеть во сне, мы медленно, но верно толстеем.

Тепло и холестерин
Еще один недостаток включенного обогревателя по ночам — он косвенно влияет на уровень холестерина в крови. Дело в том, что, когда человек спит в прохладной комнате, у него, как упоминалось ранее, увеличивается количество «бурого» жира. Ученые выявили такую взаимосвязь: чем у человека больше этого полезного жира, тем меньше в крови «плохого» холестерина.

«Есть исследования, которые подтверждают, что „бурый“ жир помогает регулировать уровень холестерина в крови, контролировать глюкозу, а также он улучшает чувствительность к инсулину», — пояснил доктор Каран Раджан.

Эксперт добавил, что первое время вам может быть некомфортно спать в прохладной комнате. «В этом случае укрывайтесь на здоровье, мерзнуть тоже совсем не рекомендуется», — говорит врач. Оптимальная температура для сна — от 18 до 21 градуса. И следите, чтобы в комнате не было сквозняка, заключил доктор Раджан.

 

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