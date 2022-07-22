Документы для регистрации в качестве кандидатов в губернаторы Карелии подали еще два претендента

ЦИК принял пакеты документы еще двух претендентов на пост главы Карелии для официальной регистрации в качестве кандидатов.
Это Иван Кадаяс от партии «Родина» и Михаил Федоров - «Новые люди».
Ранее то же самое сделали Артур Парфенчиков («Единая Россия»), Анатолий Дударин («Демократическая партия России»), Дмитрий Фабрикантов («Партия РОСТА»), Валерий Таборов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»).
Всего в выборах собираются участвовать 13 человек.
По сообщению ЦИК Карелии, претенденты на должность главы республики должны предоставить документы для регистрации с 22 по 27 июля. В течение 10 дней ЦИК примет решение, будут ли они зарегистрированы в качестве кандидатов.
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