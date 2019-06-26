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Новости. Общество
15:03, 26 Июня 2019
фото: Александр Шалгин/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Документы трех кандидатов в омбудсмены Карелии направлены в Москву Москальковой

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Спикер республиканского парламента направил омбудсмену РФ Татьяне Москальковой документы кандидатов на пост уполномоченного по правам человека в Карелии, сообщается на сайте регионального Заксобрания.

Как пояснил председатель парламента Элиссан Шандалович, парламент Карелии рассматривает только кандидатуры, согласованные с уполномоченным по правам человека в России.

Согласованных претендентов будет рассматривать Комитет по законности и правопорядку.

Ранее в Заксобрание были внесены кандидатуры действующего омбудсмена Александра Шарапова, члена Общественной палаты Карелии Ларисы Бойченко и адвоката Александра Флеганова.

Уполномоченный по правам человека в Карелии назначается на должность сроком на пять лет тайным голосованием большинством голосов от числа избранных депутатов Законодательного собрания.

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Комментарии

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Ашот
2019-06-26 16:06:56
пришлось однажды обратиться к шарапову ..... толку ваще никакого .... помощи не оказал, и совет дал бестолковый ... так, что Изя ты прав !!!
Изя
2019-06-26 15:11:23
МММММДааааа ужжжж , а нужны ли ли эти омбусмены ваще ? Права скольких человек в Карелии они защитили ? :) Что то не " услышал " в представлении , :)
Гость
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