Документы трех кандидатов в омбудсмены Карелии направлены в Москву Москальковой

Спикер республиканского парламента направил омбудсмену РФ Татьяне Москальковой документы кандидатов на пост уполномоченного по правам человека в Карелии, сообщается на сайте регионального Заксобрания.

Как пояснил председатель парламента Элиссан Шандалович, парламент Карелии рассматривает только кандидатуры, согласованные с уполномоченным по правам человека в России.

Согласованных претендентов будет рассматривать Комитет по законности и правопорядку.

Ранее в Заксобрание были внесены кандидатуры действующего омбудсмена Александра Шарапова, члена Общественной палаты Карелии Ларисы Бойченко и адвоката Александра Флеганова.

Уполномоченный по правам человека в Карелии назначается на должность сроком на пять лет тайным голосованием большинством голосов от числа избранных депутатов Законодательного собрания.