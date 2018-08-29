Долг аэропорта "Петрозаводск" перед энергетиками составил 400 тысяч рублей

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Арбитражный суд Карелии обязал аэропорт "Петрозаводск" рассчитаться с долгами перед энергетиками, накопленными в апреле.
Арбитражный суд республики принял решение удовлетворить исковые требования АО "ТНС энерго Карелия" и взыскать с аэропорта "Петрозаводск" в пользу акционерного общества 441 тыс. 627 руб. 06 коп. Соответствующий документ размещен на сайте суда в Банке решений.
Подробнее о ситуации читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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