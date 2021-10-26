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Долг петрозаводчан за воду вырос на 20 миллионов рублей

Новости. Общество
11:57, 26 Октября 2021
фото: © РКС

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Петрозаводчане должны за услуги водоснабжения и водоотведения 220 миллионов рублей, еще летом сумма была на 20 миллионов меньше.

Казалось бы, дачный сезон закончился, и те, кто летом забыл про оплату коммунальных услуг в городе, должны были давно вернуться и погасить долги. Но многие не спешат платить за счета. АО «ПКС-Водоканал» и ООО «КРЦ» ведут активную работу по взысканию задолженности через суд. Если дело доходит до суда, то неплательщику помимо долга необходимо оплатить еще пени и государственную пошлину.

Уже 15 абонентов отключены от канализации из-за долгов. О предстоящем ограничении услуг водоотведения уведомлены более 1000 должников.

Для того, чтобы жить комфортно и в один момент не оказаться без канализации или с заблокированной банковской картой, не забывайте сверять показания счетчика и передавать их обслуживающим организациям в положенный срок — не позже 25-го числа каждого месяца.

Узнать, есть ли у вас задолженность, можно по телефону колл-центра 56-04-31 или в личном кабинете на официальном сайте АО «ПКС-Водоканал» http://pks-vodokanal.ru/.

Оплатить коммунальные услуги можно:

  • С помощью мобильного приложения Сбербанк-Онлайн
  • На официальном сайте ООО «КРЦ» https://www.крц10.рф/
  • В офисах, терминалах и банкоматах Карельского отделения № 8628 ПАО СБЕРБАНК
  • В офисах, терминалах и банкоматах прочих банков
  • В отделениях АО «Почта России»

Если сейчас вы не можете оплатить долг полностью, обратитесь в Центр Единого Обслуживания, расположенный по адресу ул. Гоголя, д.60, здесь вам помогут заключить договор о реструктуризации задолженности.

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