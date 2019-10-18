Долги не пускают за границу 13,5 тысяч жителей Карелии

Временное ограничение на выезд из РФ с начала года применили к десяткам тысяч человек, сообщили в управлении судебных приставов по Карелии.

По итогам 9 месяцев текущего года судебными приставами Карелии вынесено 22 244 постановления о временном ограничении на выезд должников из РФ. По состоянию на 1 октября действуют 13 412 таких постановлений.

Ограничение права выезда за пределы Российской Федерации на сегодняшний день – одна из наиболее эффективных мер понуждения должников к оплате долговых обязательств.

Временное ограничение на выезд применяется к должнику в случае неисполнения в установленный для добровольного исполнения срок без уважительных причин требований о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью либо в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и морального вреда, причиненных преступлением, если сумма задолженности превышает 10 тысяч рублей, а также требований неимущественного характера и иных требований, если сумма задолженности составляет 30 тысяч рублей и более.