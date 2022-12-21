Долги по зарплате в Карелии сократились до рекордного минимума

Задолженность по заработной плате в Карелии по состоянию на 1 декабря составила 252 тыс. рублей.

Это самый низкий показатель за последние 5 лет.

По данным Карелиястата, в 2018 году долги превышали 100 млн рублей. Численность работников, которым тогда задерживали зарплату, составляла 1989 человек.

Сейчас задолженность имеется всего перед девятью работниками.