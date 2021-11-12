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Долги по зарплате в Карелии за месяц выросли в 1,5 раза

Новости. Общество
12:33, 22 Декабря 2021
фото: © Сергей Карпухин / ТАСС

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Задолженность по заработной плате в Карелии к 1 декабря достигла 24,9 млн рублей, что в 1,5 раза больше, чем месяц назад, сообщает Карелиястат.

Больше всего долгов на предприятиях в сфере сельского хозяйства и лесозаготовок. На их долю приходится 35,4% от общей суммы задолженности. Еще 23,3% — на долю транспорта, 21,1% — сферу  здравоохранения и социальных услуг.

Кроме того, есть долги в ЖКХ и на обрабатывающих производствах.

Почти 75% всей задолженности приходится на организации, находящиеся в стадии конкурсного производства.

Долг в расчёте на одного работника предприятий, имеющих задолженность, составил 98734 рубля.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2021-12-22 13:41:16
У приставов и бурятов всегда так )))) :)
Экспeрд
2021-12-22 13:27:37
Слабунова выразила озабоченность ?
Offff
2021-12-22 13:46:31
Экспeрд, почему твоя Баба Валя молчит ?
Изя
2021-12-22 13:32:57
Экспeрд, только Раковский подумал об этом , может быть ))) :)
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