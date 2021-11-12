Долги по зарплате в Карелии за месяц выросли в 1,5 раза

Задолженность по заработной плате в Карелии к 1 декабря достигла 24,9 млн рублей, что в 1,5 раза больше, чем месяц назад, сообщает Карелиястат.

Больше всего долгов на предприятиях в сфере сельского хозяйства и лесозаготовок. На их долю приходится 35,4% от общей суммы задолженности. Еще 23,3% — на долю транспорта, 21,1% — сферу здравоохранения и социальных услуг.

Кроме того, есть долги в ЖКХ и на обрабатывающих производствах.

Почти 75% всей задолженности приходится на организации, находящиеся в стадии конкурсного производства.

Долг в расчёте на одного работника предприятий, имеющих задолженность, составил 98734 рубля.