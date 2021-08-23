Долги по зарплате за месяц выросли в ряде отраслей экономики Карелии

Задолженность по заработной плате в Карелии в июле выросла в обрабатывающих производствах, энергетике, в области здравоохранения и социальных услуг.

Это следует из данных Карелиястата по состоянию на 1 августа 2021 года.

По сравнению с 1 июля долги в обрабатывающих производствах увеличились на 9,1% (до 1,8 млн рублей), в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром; кондиционирование воздуха — на 3,6% (до 2,8 млн рублей).

В области здравоохранения и социальных услуг рост составил 17,7% (до 2,5 млн рублей).

Вместе с тем, почти в 1,5 раза сократилась задолженность по зарплате в сфере транспорта — до 2,7 млн рублей.

В результате, общая сумма задолженности по всем видам экономической деятельности сократилась на 12,2% и составила 10 млн рублей.

Организации задолжали 114 работникам. В расчёте на одного сотрудника средний размер долга составил 88246 рублей.

«Вся просроченная задолженность по заработной плате на 1 августа 2021 г. образовалась из-за отсутствия у организаций собственных средств. Задолженности из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней не выявлено», — отмечает Карелиястат.