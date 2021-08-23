Реклама
Граждане России, проживающие в Финляндии, смогут проголосовать на выборах в Госдуму
23.08.2021 12:57
На выборах в Карелии закончилась регистрация кандидатов (ВИДЕО)
22.08.2021 17:40
«Три дня в круглосуточном режиме практически на всех избирательных участках»
22.08.2021 14:56
Начался один из важных этапов избирательной кампании – агитация в СМИ (ВИДЕО)
22.08.2021 14:11

Долги по зарплате за месяц выросли в ряде отраслей экономики Карелии

Новости. Общество
09:22, 26 Августа 2021
фото: pixabay

Новости партнеров

Задолженность по заработной плате в Карелии в июле выросла в обрабатывающих производствах, энергетике, в области здравоохранения и социальных услуг.

Это следует из данных Карелиястата по состоянию на 1 августа 2021 года.

По сравнению с 1 июля долги в обрабатывающих производствах увеличились на 9,1% (до 1,8 млн рублей), в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром; кондиционирование воздуха — на 3,6% (до 2,8 млн рублей).

В области здравоохранения и социальных услуг рост составил 17,7% (до 2,5 млн рублей).

Вместе с тем, почти в 1,5 раза сократилась задолженность по зарплате в сфере транспорта — до 2,7 млн рублей.

В результате, общая сумма задолженности по всем видам экономической деятельности сократилась на 12,2% и составила 10 млн рублей.

Организации задолжали 114 работникам. В расчёте на одного сотрудника средний размер долга составил 88246 рублей.

«Вся просроченная задолженность по заработной плате на 1 августа 2021 г. образовалась из-за отсутствия у организаций собственных средств.  Задолженности из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней не выявлено», — отмечает Карелиястат.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.08.2021, 13:50
Налоговая служба Карелии дала разъяснения тем, кто собирает грибы и ягоды
24.08.2021, 07:25
Рабочие бежали с места аварии, повредив сети в Петрозаводске (ВИДЕО)
19.08.2021, 18:22
В Карелии три человека разбились насмерть на трассе «Кола»
20.08.2021, 07:38
Появились кадры с места смертельной аварии на трассе в Карелии, где погибли три человека (ФОТО)
22.08.2021, 12:38
Жительница поселка в Карелии переделала полдома под гостевой и за два месяца приняла 300 туристов
19.08.2021, 14:48
В Карелию идет холод

Чтиво

23.08.2021 14:00
Без политики
Сертификации товаров и услуг в Санкт-Петербурге
Как пройти сертификацию товаров и услуг в Санкт-Петербурге, этапы оформления свидетельства о госрегистрации и регистрационного удостоверения.
«Работа с деревом дает энергию»
23.08.2021 11:15
Как одиноким родителям получить выплату от государства 1
20.08.2021 00:15
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»