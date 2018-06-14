Долги предприятий Карелии за ЖКУ выросли до 3 млрд рублей

Ресурсоснабжающие организации и жители Карелии задолжали за коммунальные услуги 3 млрд рублей.

Об этом на заседании правительства Карелии сообщил министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Олег Ермолаев.

"Объем просроченной задолженности потребителей перед организациями отрасли на 1 мая составил 3 млрд рублей. Из них большую долю – 42% - это долги населения. В структуре просроченной задолженности составляют долги за потребленную тепловую энергию", - сказал Ермолаев.

Он добавил, что важной проблемой в сфере ЖКХ остается вопрос состояния платежной дисциплины за поставленные энергоресурсы. По состоянию на окончание отопительного периода, на 1 мая, просроченная задолженность ресурсоснабжающих организаций составила 414 млн рублей.

"Если сравнивать с предыдущим годом, она уменьшилась на 24% (составляла в 2017 году 546 млн руб.), но все равно цифра очень значительная, она ни в коей мере не позволяет нам успокаиваться", - сказал Ермолаев.

В общем объеме задолженности долги бюджетных учреждений составляют 62%.

Из года в год наибольшая задолженность за коммунальные услуги возникает в четырех районах: Олонецком, Пудожском, Кемском и Суоярвском.