Доля небезопасного коньяка на рынке составляет 40%, заявил министр

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что доля небезопасного коньяка на рынке составляет 40%.

Такое заявление он сделал во время заседания Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

"Начнем с темы противодействия незаконному обороту алкоголя, актуальной для всех без исключения регионов страны. К примеру, только по коньяку доля присутствия на рынке небезопасной продукции составляет около 40%", — сказал Мантуров, чьи слова цитирует RNS.

Вот здесь – подробнее.