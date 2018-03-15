Доля небезопасного коньяка на рынке составляет 40%, заявил министр

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Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что доля небезопасного коньяка на рынке составляет 40%.
Такое заявление он сделал во время заседания Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.
"Начнем с темы противодействия незаконному обороту алкоголя, актуальной для всех без исключения регионов страны. К примеру, только по коньяку доля присутствия на рынке небезопасной продукции составляет около 40%", — сказал Мантуров, чьи слова цитирует RNS.
Вот здесь – подробнее.
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