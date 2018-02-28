Доля "паленого" алкоголя в мелкой рознице достигает 80%, показала проверка

Проверка торговых точек в 60 регионах страны показала, что 80% алкогольной продукции в мелких магазинах является контрафактом.

Об этом сообщил руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев, передает РИА Новости. Активисты проекта провели в феврале более 300 рейдов по крупным и мелким магазинам. Общественники зафиксировали ряд нарушений, например, факты продажи алкоголя в непредусмотренное законом время, отсутствие лицензии и оборот запрещенной продукции, например, алкоэнергетиков.

Согласно исследованию, закон чаще всего нарушают мелкие розничные магазины.

"По полученным данным, 80 процентов реализуемого в мелкой рознице алкоголя — контрафакт. Доля мелкой розницы в общей массе — более 50 процентов. Из нее 70 процентов точек продают алкоголь без лицензии. Можно смело утверждать, что сегодня мелкая розница — основной канал сбыта контрафактной алкогольной продукции", — пояснил Хамзаев.

По его словам, реже всех закон нарушают крупные магазины. Так, в ходе рейдов по крупным несетевым магазинам нарушения были выявлены в 40 процентах случаев, в крупных сетевых — в 20 процентах.