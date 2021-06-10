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Доля российских изобретений в мире рухнула ниже процента

Новости. Общество
20:30, 10 Июня 2021
фото: pixabay.com / fancycrave1

За последние десять лет доля России на мировом рынке изобретений рухнула почти в два раза — с 1,6 процента в 2010 году до 0,9 процента в 2019-м.

Об этом свидетельствуют данные Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) Высшей школы экономики (ВШЭ), передает Лента.ру.

В 2019 году российские резиденты зарегистрировали 29 712 патентных заявок, это на тысячу меньше, чем годом ранее, и на три тысячи меньше, чем в 2010 году. При этом в остальном мире количество патентных заявок существенно возросло.

Как отмечает замдиректора ИСИЭЗ ВШЭ Екатерина Стрельцова, данные о патентовании служат хорошей характеристикой процессов разработки новых технологий и позволяют оценить технологический потенциал страны. Результаты исследования свидетельствуют, что темп технологического обновления существенно снизился в последние годы.

Этот вывод подтверждает и влияние российской науки в значимых областях. По состоянию на середину прошлого года «передним краем науки» считаются 10 393 глобальных исследовательских фронтов (кластер исследований с совместным цитированием), из них Россия представлена в 502, то есть 4,83 процента. По этому показателю страна занимает 26-е место, между Финляндией и Португалией. У лидеров, США и Китая, 66,58 процента и 51 процент соответственно.

Ранее об этом же говорило и снижение производства инновационной продукции в реальном выражении — с 2,172 триллиона рублей в год до 2,024 триллиона. Такую статистику ИСИЭЗ опубликовал в феврале. Падает и доля инновационных товаров и услуг — за пять лет минус 1,8 процентных пункта. В настоящее время их 6,1 процента, что в разы ниже, чем в Европе.

В апреле также сообщалось, что расходы на российскую науку за последние десять лет по отношению к ВВП сократились. Если в 2010 году на исследовательские разработки направили 1,13 процента ВВП, то в 2019-м — 1,03 процента.

В том же месяце главный ученый секретарь Российской академии наук (РАН) Николай Долгушкин сообщил, что с 2012 года отъезд ученых ускорился в пять раз — с 14 тысяч в год до 70 тысяч. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков заметил, что в этом процессе нет ничего страшного.

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