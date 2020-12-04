Доля свободных коек для больных коронавирусом в Карелии близка к критическому минимуму

Количество свободных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией в Карелии утром в субботу составило 22%.
Это следует из информации о ситуации с коронавирусом, размещенной на странице главы Минздрава Михаила Охлопкова.
По сравнению с пятницей число свободных коек немного выросло, но, тем не менее остается на уровне близком к минимальному показателю.
Ранее Охлпоков говорил, что он не должен опускаться ниже 20% от общего количества свободных мест, предназначенных для заболевших коронавирусом.
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