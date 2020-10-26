Доля свободных коек для больных коронавирусом в Карелии увеличилась за сутки на 15,5 %

В ковид-центрах Карелии стало 41,7% свободных коек для лечения пациентов с COVID-19.
Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охолопков.
Количество свободных коек увеличивается – накануне этот показатель равнялся 26,2%.
По данным на 27 октября в стационарах находятся 326 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 313 - в состоянии средней тяжести, 7 тяжелобольных и 6 человек подключены к аппаратам ИВЛ.
Как сообщалось за минувшие сутки коронавирусная инфекция была выявлена у 98 жителей Карелии.
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