Еще почти 100 человек заразились коронавирусом в Карелии

За минувшие сутки коронавирусная инфекция в Карелии выявлена у 98 человек, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19.

По данным штаба, из 98 человек 88 заболели, из них 12 имеют симптомы средней тяжести.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 55 человек, в Питкяранте – 3 человека, в Костомукше – 4 человека, в Пряже – 6 человек, в Кемском районе – 13 человек (Кемь – 10, поселок Авнепорог – 2, поселок Рабочеостровск – 1), в Сегеже – 3 человека, в Кондопоге – 3 человека, в Сортавале – 1 человек, в Муезерском районе – 8 человек (поселок Ледмозеро – 7, поселок Тикша – 1), в Олонецком районе – 1 человек (поселок Ильинский), в Лахденпохском районе – 1 человек (поселок Вялимяки).

Всего с начала пандемии в республике выявлено 6124 случая коронавирусной инфекции.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 997,4 на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1043,5 случая, по Северо-Западу – 1515,2.

За сутки выздоровели еще 16 человек. Теперь их число увеличилось до 4246.

Летальных исходов за минувшие сутки не зарегистрировано. Умерли с начала пандемии 47 человек.

Напомним, накануне коронавирус был выявлен у 94 человек в Карелии.