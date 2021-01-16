Доля свободных коек для пациентов с COVID-19 вновь сократилась в больницах Карелии

В ковид-центрах Карелии осталось всего 19,1% свободных коек для лечения больных коронавирусом.

Доля свободных коек для лечения больных COVID-19 в специализированных стационарах Карелии сократилась на 17 января до 19,1%, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Отметим, что сутками ранее этот показатель равнялся 20%.

По данным на 17 января, в стационарах находятся 706 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 576 - в состоянии средней тяжести, 121 тяжелобольной и девять пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, за сутки коронавирусная инфекция в Карелии выявлена у 285 человек, два человека умерли.