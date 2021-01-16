Число жертв коронавируса в Карелии приближается к 200

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции в республике умерли еще два человека.

По данным по оперштаба по борьбе с коронавирусом, в Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции. В Республиканской инфекционной больнице скончались 71-летний житель поселка Эссойла и 79-летняя петрозаводчанка. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего с начала пандемии от COVID-19 умерли 199 человек.

За сутки коронавирусная инфекция в Карелии выявлена у 285 человек. Из этого числа заболевших – 259 человек, из них 53 имеют симптомы средней тяжести, 5 – в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

За все время инфицировано в республике 32561 человек.

Выздоровели за минувшие сутки еще 317 человек. Всего выписались по выздоровлению 26737 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 5208,4 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2415,4 случая, по Северо-Западу – 4102,4.

Сутками ранее от ковида умерли три жителя Карелии.