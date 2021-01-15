Еще три жителя Карелии умерли от коронавируса, женщине было всего 59 лет

В Карелии за минувшие сутки подтвердили еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции, сообщили в Оперативном штабе.
По данным Оперштаба, в Госпитале для ветеранов войн скончалась жительница поселка Кяппесельга 1962 года рождения, в Республиканской инфекционной больнице скончался 78-летний петрозаводчанин, в Кондопожской ЦРБ умер житель Кондопоги 66 лет. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.
Таким образом, общее количество смертей от коронавируса достигло в Карелии 197.
Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 293 человек. Из этого числа заболевших – 253 человека, из них 64 имеют симптомы средней тяжести, 10 – в тяжелом и двое в крайне тяжелом состоянии.
Выздоровели еще 327 человек.
Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 5161,4 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2399 случаев, по Северо-Западу – 4063,9.
Ранее сообщалось, что количество жертв коронавируса по России приблизилось к 65 тысячам.
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