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Доля свободных коек для пациентов с коронавирусом сократилась в клиниках Карелии

Новости. Общество
09:08, 30 Ноября 2020
фото: © Илья Тимин
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По официальным данным Минздрава республики, сократилось число свободных мест для больных COVID-19 в республиканских больницах.

По данным на понедельник, 30 ноября, доля свободных коек для лечения больных с коронавирусом в республике сократилась на 1,8% за сутки. Об этом сообщает глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков в соцсети.

Так, на сегодняшний день свободными остаются 31,8% коек для пациентов с COVID-19. Вчера этот показатель был равен 33,6%. Соответствующие данные приведены в таблице, опубликованной на странице министра в соцсети.

По данным на 30 ноября, коронавирусная инфекция в Карелии выявлена у 427 человек. Общее число жертв COVID-19 с начала пандемии достигло 102 человек.

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