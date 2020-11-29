Доля свободных коек для пациентов с коронавирусом сократилась в клиниках Карелии

По официальным данным Минздрава республики, сократилось число свободных мест для больных COVID-19 в республиканских больницах.

По данным на понедельник, 30 ноября, доля свободных коек для лечения больных с коронавирусом в республике сократилась на 1,8% за сутки. Об этом сообщает глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков в соцсети.

Так, на сегодняшний день свободными остаются 31,8% коек для пациентов с COVID-19. Вчера этот показатель был равен 33,6%. Соответствующие данные приведены в таблице, опубликованной на странице министра в соцсети.

По данным на 30 ноября, коронавирусная инфекция в Карелии выявлена у 427 человек. Общее число жертв COVID-19 с начала пандемии достигло 102 человек.