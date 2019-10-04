12:31, 04 Октября 2019
Доля жителей России, не желающих заниматься бизнесом, достигла 20-летнего максимума
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Доля россиян, категорически не желающих создавать свой бизнес, выросла за последние 20 лет до рекордного значения - 57,6%.
Об этом говорится в исследовании РАНХиГС.
"За прошедшие почти два десятилетия доля россиян, категорически отрицающих свою решимость основать законный бизнес, заметно (на 13,9 пунктов) выросла до рекордных 57,6%", - говорится в материалах.
Почему это случилось, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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