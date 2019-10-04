Доля жителей России, не желающих заниматься бизнесом, достигла 20-летнего максимума

Доля россиян, категорически не желающих создавать свой бизнес, выросла за последние 20 лет до рекордного значения - 57,6%.

Об этом говорится в исследовании РАНХиГС.

"За прошедшие почти два десятилетия доля россиян, категорически отрицающих свою решимость основать законный бизнес, заметно (на 13,9 пунктов) выросла до рекордных 57,6%", - говорится в материалах.

Почему это случилось, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".