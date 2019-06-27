Дольщики строительства жилья будут обязаны перечислять деньги банкам, а не застройщикам

С 1 июля станут обязательными новые правила перечисления средств дольщиков строительства жилья – они будут переводить деньги не застройщикам, а уполномоченным банкам.

Как пояснила Федеральная кадастровая палата, средства граждан будут храниться на специальных эскроу-счетах в банках до завершения строительства и получения квартир в собственность.

Застройщик должен будет сам поставить новостройку на кадастровый учет.

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