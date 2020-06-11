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Должен ли актер Ефремов ответить за смертельное ДТП по всей строгости закона? (ОПРОС)

Новости. Общество
18:40, 11 Июня 2020
фото: © Пресс служба Таганского суда/ТАСС
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Актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП, в котором погиб человек.

Напомним, 8 июня вечером у дома № 3 на Смоленской площади Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль ВАЗ. Полиция задержала актера, экспертиза показала, что он был пьян. Утром стало известно, что пострадавший в ДТП водитель фургона ВАЗ скончался в больнице.

Таганский суд поместил под домашний арест актера Михаила Ефремова в рамках дела о смертельной аварии в Москве.

Ефремов обвиняется в нарушении ПДД, совершенном лицом в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет лишения свободы.

"Столица на Онего" интересуется у своих читателей: Должен ли актер Ефремов ответить за смертельное ДТП по всей строгости закона?

Отвечать можно здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Ангелина
2020-06-11 20:20:12
А разве закон - дышло?
Неравнодушный
2020-06-11 19:54:13
Не успели друзья-либералы увезти его с места происшествия, придётся отвечать за содеянное. Хотя, может, и в этом случае тоже что-нибудь придумают, типа снотворное ему какое-нибудь враги подсунули.
Гость
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