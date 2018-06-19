Должен ли ТехРент убирать тополиный пух, рассказала глава Петрозаводска

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Журналисты во время встречи с главой Петрозаводска Ириной Мирошик поинтересовались, должно ли ООО "ТехРент" убирать тополиный пух в городе.
"Как таковой тополиный пух в контракте не предусмотрен, - отметила градоначальница. - Это так называемый текущий мусор. Это ведь не только тополиный пух, но и почки с деревьев. Это текущий мусор, который должен быть убран. Сейчас ТехРент пытается сдать чистовую отделку после зимнего периода, и далее на повестке уже следующий этап уборки – как раз этого текущего мусора".
ООО "ТехРент" - организация, которая занимается содержанием городских дорог в Петрозаводске. Контракт с подрядчиком был подписан по итогам аукциона летом 2016 года на три года. Сообщалось, что его стоимость составляет 190 млн рублей.
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