Должен ли ТехРент убирать тополиный пух, рассказала глава Петрозаводска

Журналисты во время встречи с главой Петрозаводска Ириной Мирошик поинтересовались, должно ли ООО "ТехРент" убирать тополиный пух в городе.

"Как таковой тополиный пух в контракте не предусмотрен, - отметила градоначальница. - Это так называемый текущий мусор. Это ведь не только тополиный пух, но и почки с деревьев. Это текущий мусор, который должен быть убран. Сейчас ТехРент пытается сдать чистовую отделку после зимнего периода, и далее на повестке уже следующий этап уборки – как раз этого текущего мусора".

ООО "ТехРент" - организация, которая занимается содержанием городских дорог в Петрозаводске. Контракт с подрядчиком был подписан по итогам аукциона летом 2016 года на три года. Сообщалось, что его стоимость составляет 190 млн рублей.