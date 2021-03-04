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Организация на севере Карелии задолжала четверть миллиона рублей и чуть не лишилась транспорта

Новости. Общество
10:29, 05 Марта 2021
фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Судебный пристав в Костомукше взыскал с юридического лица долг в пользу налогового органа, сообщает УФССП Карелии.

В отделении судебных приставов в Костомукше находилось исполнительное производство о взыскании с организации в пользу налогового органа задолженности свыше 270 тысяч рублей.

В рамках обеспечения исполнения был введен запрет на регистрацию 5 единиц транспортных средств и 1 единицы техники.

Руководитель организации был уведомлен о наличии исполнительного производства, разъяснены его права. Также он был предупрежден о возможности ареста имущества в случае, если задолженность не будет погашена.

В результате должник, чтобы не лишиться имущества, вовремя погасил задолженность.

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