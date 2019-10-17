Должнице из Карелии заблокировали счета и грозили арестовать иномарку

Жительница Костомукши задолжала свыше 250 тысяч рублей, сообщили в управлении судебных приставов по Карелии.

В сводное производство были включены исполнительные документы о взыскании налогов, долга по коммунальным платежам и административных штрафов органов ГИБДД (в том числе за управление транспортным средством без права управления и в состоянии алкогольного опьянения).

На счета должницы были наложены аресты, а также введен запрет на регистрационные действия в отношении иномарки.

На приеме у приставов женщине вручили требование о предоставлении ее автомобиля для ареста.

Не желая наступления негативных последствий, горожанка погасила задолженность в полном объеме.